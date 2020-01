Tellijale

Ma pean tunnistama, et ma sain ikka haledasti petta, kui arvasin, et kõik need inimesed, kes rongis või mujal tõsiste nägudega oma nutitelefoni süvenenud on, tegelevad tööasjadega, loevad e-kirju või siis vähemasti uudiseid. Ei, tegelikult nad kõik (või siis peaaegu kõik) mängivad, vaatavad filmi või viibivad sotsiaalmeedias. Ja mina olen üks väga vähestest, kellel ei ole taskus nutitelefoni ja kes niisama aknast välja vahib ning ajul ja silmadel puhata laseb, kaelal ka.