Martin Ehala: teadusrahastuses on kallutatud jõud

Olen olnud seitse aastat tihedalt seotud teadustaotluste hindamisega ja tean, kuidas selles vallas vorsti tehakse. Võin vaid nõustuda Urmas Sutropiga, et protsess on hakanud sarnanema loteriiga. Lisaks on struktuurides kallutatud jõud, kes järjekindlalt mõnd teadusvaldkonda või instituuti ahistavad.