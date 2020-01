Väikeste naiste pastelne mäss

Louisa May Alcott on Ameerika kirjandusklassik. Sajad noored naised viivad tänini autori hauale pliiatseid ja pastakaid, mitte lilli. Nagu meie Doris Kareva, Lydia Koidula või Betti Alver, on Alcott oma loominguga võlunud põlvkondi. Greta Gerwigi «Väikesed naised» («Little Women») on kultusteose võrratu taaselustus. Juba seitsmes filmiversioon üle 150 aasta tagasi ilmunud raamatust, mis heidab pilgu väikeste naiste suurde ellu.