Mida Putin tegelikult kavatseb?

Kui Venemaa president Vladimir Putin teatas jaanuari keskel ulatuslikust põhiseaduse remondist, tundus, et kõik on enam-vähem selge: ta valmistab endale ette positsioone 2024. aastal saabuva ametiaja lõpu järgseks ajaks. Mida rohkem on aga selgunud detaile, seda rohkem tekib küsimusi Putini tegelike kavatsuste kohta.