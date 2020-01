Tiit Hennoste: kuuldused humanitaaria surmast

Tellijale

Humanitaaria on lokaalse uurimisobjektiga teadus. Lokaalteaduste ja universaalteaduste vahel on suur erinevus. Universaalteadlased ühes riigis tegelevad kitsa ribaga suurest tervikust. Tervik pannakse kokku kogu maailma abiga. Lokaalteadus tegeleb lokaalse objektiga. Selles on alati jooned, mis on ainulaadsed ja jooned, mis on teistega ühised.