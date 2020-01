Kes on Anna Kaneelina ja miks ta nii palju auhindu saab?

Tellijale

Pikalt muusikamaailmas tegutsenud Anna Pärnoja andis Anna Kaneelina nime alt esimese sooloplaadi välja alles mullu veebruaris, nii et on mõneti mõistetav, miks tema nimi laiematele massidele veel palju ei ütle. Siiski on üllatav näha, kuidas inimesed, kelle muusikaline horisont piirdub ilmselt sellega, mida parasjagu MyHitsist söögi alla ja peale lastakse, kritiseerivad professionaalse žürii valikut ettekäändel, et nemad pole Kaneelinast midagi kuulnud. Jah, mina ei tea ka kedagi, kes igapäevaselt Arvo Pärti kuulaks, aga see ei tähenda, et Laulasmaal peaks Shanoni keskuse avama.