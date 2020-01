Tellijale

«Siin polegi palju kommenteerida, me kõik teame, et olukord on masendav. Talvekaupu ei müü ja midagi muud öelda ei olegi. Täpseid protsente ei oska peast öelda, aga vähemalt 30 protsenti on müügid kindlasti all,» rääkis Tartus tegutseva tehnika- ja tööriistakaupluse Tööriistakeskus juhataja Peep Okk.

Ta täpsustas, et ühelt poolt on talvekaupade väiksem müük tekitanud tuntavat ärilist kahju, teiselt poolt aga nähti sellise lumevaese talve võimalust ka ette. Seepärast näiteks ei varunud Tööriistakeskus ka liiga palju uut talvekaupa. «Lumelabidaid me ei ole eriti juurde võtnud ja kaupleme suuresti eelmise aasta jäägiga. Sama lugu on lumefreesidega. Soojapuhureid varusime rohkem,» rääkis Okk. Kuigi praegu on neil kogu talvekaup alla hinnatud, ei päästa olukorras, kus inimestel neid tooteid vaja ei ole, ka sooduskampaaniad.