Toiduohutus on toidukaubanduse igapäevane osa. Eelmise aasta listeeriaohu ja toiduohutuse fookusesse tõstmise foonil tõhustus kindlasti nii kaubanduses kui ka toiduainetööstuses enesekontrollisüsteemide järgimine. Seda teemat võeti kindlasti tõsisemalt. Ma ei ütleks, et tegevusi oleks tehtud rohkem, sest seadusega kehtestatud enesekontrollisüsteem on iseenesest juba täiesti piisav, aga eks ta emotsionaalselt oli mõtlemapanev periood.