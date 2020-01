Tellijale

Tänavuse Docpointi avafilm on Margit Lillaku «Südamering» (2019), mis vaatleb viie aasta jooksul ühe ökokogukonna loomise, kasvamise ja lagunemise lugu. Tegemist on täiesti fantastilise materjaliga, sest alguses nõustusid kogukonnaliikmed dokumentalisti kaamera pideva juures viibimisega soovist oma eluviisi propageerida. Kuid õige pea tekkisid vanas mõisamajas elavas seltskonnas niisugused jõud, mis ähvardasid õilsa ettevõtmise hävitada. Selgub, et iha raha, võimu ja seksi järele kaalub üles mistahes ilusad ja idealistlikud motiivid.