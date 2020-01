Hiina jookseb tapjaviiruse peatamiseks ajaga võidu

Tellijale

Nädalavahetusel kasvas nn Wuhani viiruse (2019-nCoV) tõttu surnute arv Hiinas 56 inimeseni, nakatunud on peaaegu 2000 inimest. Tervishoiueksperdid on meedia vahendusel aga hoiatanud, et nakatunute arv võib olla mitu korda suurem, sest hulgas Wuhani haiglates on analüüsikomplektid otsa lõppenud ja seetõttu pole olnud võimalik kõiki juhtumeid tuvastada.