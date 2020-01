Tellijale

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai sõnul on tõenäoline, et lähiajal avastatakse 2019-nCOV üksikjuhtumeid veel mitmetes riikides, kuid Euroopa riikide nakkushaiguste seiresüsteemid on heal tasemel ning haiguse edasise laialdase leviku tõenäosus Euroopas on väike. Euroopa riikidest on Hiinas 56 inimelu nõudnud viirus teadaolevalt jõudnud Prantsusmaale.