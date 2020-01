Tellijale

«Juutide ajalugu on täis valusaid haavu, mille traagilisemaks väljenduseks on holokaust. Inimese ja ministrina usun, et peame tegema endast kõik, et mäletada ja mälestada juhtunut. Ainult nii saame seista kindlalt kohutavate ajaloosündmuste taaskordumise vastu,» vahendas siseministeerium Solmani sõnu.