Laupäeval oli ERE-l Tartus korraline üldkogu, kus peaministrikandidaadiks valiti maastikuökoloog, metsandustegelane ja Võru Instituudi direktor Rainer Kuuba, kes ei salanud, et erakond on väga halvas seisus. «Meie toetus on alla ühe protsendi, me ei ole enam uus tulija, meil ei ole raha. Me pole parlamendis ja meil pole mingisugust võimu ametlikke poliitikaid muuta,» nentis Kuuba Tartu Postimehele.