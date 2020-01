Juhtkiri: võlal ja võlal on vahe

Nagu võis lugeda laupäevasest Postimehest, tuleb selleks, et Eesti saavutaks aastaks 2050 kliimaneutraalsuse, käia riigil järgmise kümne aasta jooksul välja umbes 3,3 miljardit eurot. Raha selleks saab tulla riigieelarvest, Euroopa Liidu toetustest, saastekvootide müügist ja – kuna vajaminevad summad on väga suured – laenudest.

Ühtpidi võib väita, et võlg on võlg, olgu see tasakaalureeglitest vabastatud või mitte. Roheinvesteeringute jaoks laenama hakkamine tähendaks ühest pikka aega Eestis viljeletud riigi juhtimise põhimõttest lahtiütlemist. Kui mitte teised, siis vähemalt nõndanimetatud kliimaskeptikud saaksid kriitikat tehes sellele osutada.