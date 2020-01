Fanny Ardant: «Ma vihkan võimu, institutsioone ja autoritaarsust»

Tellijale

Nagu Ardant isegi ütleb, on ta päriselus kõike muud kui tema tegelaskuju Marianne äsja kinodesse jõudnud ja Artise mängukavas olevas Nicolas Bedos’ filmis «Ilusaimad ajad» («La Belle Époque»). See on Cannes’i filmifestivalil linastunud romantiline komöödia, mis jutustab abielupaarist, Marianne’ist ja Victorist, kelle elu on muutunud rutiinseks. Kui Marianne on otsustanud ajaga kaasas käia, moodne olla ja katsetada kõiki uuemaid tehnoloogiavidinaid, siis tema abikaasa unistab endiselt 1970ndatest. Nende poja parim sõber peab firmat, mis pakub klientidele võimalust detailsete lavastuste abil taas läbi elada mitmesuguseid sündmusi ja ajajärke – selline võimalus kingitakse ka Victorile, kes laseb end viia aastasse 1974. Päeva, mil ta esimest korda Marianne’iga kohtus.