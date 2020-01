Vabariiklased kardavad Trumpi endist abilist

Tellijale

Senati vabariiklaste juhtkond loodab, et kui on jäänud peale hääletusel tunnistajate kutsumise üle, mõistavad nad president Donald Trumpi õigeks juba selle nädala lõpuks. Selline kiirustamine võib olla muuhulgas ajendatud asjaolust, et Trump peab 4. veebruaril kõne olukorrast riigis.