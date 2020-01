Erkki Koort: Paunvere kool läheb ajateenistusse

Tellijale

Praegu on riik hädas kutsealuste tervisega, sest elurütm on muutunud ning heinateo asemel käivad vaid mõned aeg-ajalt trennis. Eelmisel aastal tunnistati kohe terveks 40 protsenti kutsealustest ning kohe sobimatuks veerand kutsealustest. Võib-olla peaks korraks tervisenõuded üle vaatama ka selle pilguga, et ehk ei peagi kõigis valdkondades kehtima ühtsed nõuded? Kas drooni juhile, suurtükiväelasele või jalaväelasele peavad vältimatult kehtima ühesugused tervisenõuded? Jah, loomulikult on lihtsam, kui kõik vastavad samadele tingimustele ega pea hilisemas väeteenistuses sellega pead vaevama. Ometi pole inimeste võimed ju nagunii ühesugused, mistõttu peab erisustega ka praegu arvestama.