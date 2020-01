Tellijale

Riik on teinud viimastel aastatel ajateenistuse tingimuste parandamiseks suuri pingutusi. Meie väljaõppetaristu on üks moodsamaid NATOs. Märgatavalt on parandatud psühholoogilise ja sotsiaalnõustamise kättesaadavust. Noori kutsutakse ajateenistusse võimalikult vara, et neil oleks võimalik oma hilisemat elu terviklikult planeerida. Sellest aastast muutub ka ajateenistusse võtmise aeg niimoodi, et see sobituks rohkem kõrgkooli sisseastumise aegadega.