Sotsiaalmeedias ringlevatelt piltidel väidetavast õnnetuspaigast on näha lennuki Bombardier E-11A rususid, millel on USA sõjaväele viitavad registreerimisnumbrid. Seda tüüpi õhusõidukeid kasutab USA sõjavägi Afganistanis elektrooniliseks luureks ja neid on kirjeldatud kui wifit taevas ehk tegu on kommunikatsioonisatelliidiga, millega toetatakse missioone kõrvalistes kohtades, kus pole vajalikku infrastruktuuri.