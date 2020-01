Tunne Kelam: vabaks teeb meid tõde

Tellijale

Lennart Meri on öelnud: «Minevikuga leppimine on vajalik, kuid see ei tohi toimuda ajaloolise tõe arvel. Kommunism ja natsism kandsid küll erinevaid mundreid, kuid nad olid kaksikud.»

20. sajandil toime pandud vägivald, inimsusvastased kuriteod ja rahvamõrvad on ajaloo suurimaid. Põhilise panuse neisse andsid kommunistlikud diktatuurid ja natsistlik Saksamaa. Vahe on siiani selles, et natsistlik režiim ja selle kuriteod on rahvusvahelisel tasandil selgelt ja autoriteetselt teadvustatud, defineeritud ja hukka mõistetud. Selle hukkamõistuga kaasnes garantii: «Ei iial enam!»