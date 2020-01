Krongatsiila pidu ja põlv

Väljaande Ethnologue viimastel andmetel on maailmas kõneldavaid keeli 7097; see arv kipub pidevalt kahanema. Kõige rohkem on maailmas keeli, kus kõnelejate arv jääb 1000 ja 10 000 vahele. Selles valguses kuulub eesti keel viie protsendi maailma kõige suuremate keelte hulka. Vähem kui 400 keelel on üle miljoni kõneleja.