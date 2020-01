Bolt hiilib vassides seadustest mööda

Tellijale

Postimehe käsutusse sattus eelmisel nädalal nimekiri lausa 42 auto registreerimisnumbritest, mis on teenust osutanud Bolti vahendusel, kuid mille puhul näitab imelihtne veebikontroll, et neil puudub nõutav sõidukikaart.

See tähendab, et taksosõitja ei saa olla veendunud nende autode tehnilises seisukorras ning riigi silmis on toimunud otsene seadusrikkumine.