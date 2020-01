Usaldushääletuse nippi kasutas juba Rõivas

Tellijale

Valitsus otsustas eile pikendada pensionireformi jõustumise tähtaega, kuid samas minnakse kindlalt edasi plaaniga eelnõu riigikogus kiirmenetleda. Lisaks on homne usaldushääletus riigikogus ehk pensionireformi eelnõu sidumine valitsuse usaldamisega märgiline sellepärast, et sellist lähenemist mõni aasta tagasi teravalt kritiseerinud erakonnad, osalt lausa samad poliitikud on nüüd teisel pool rindejoont ning hoopis kaitsevad eelnõust valitsuse usaldamise küsimuse tegemist.

«Meie plaan oli eelnõu arutada riigikogus kolmel lugemisel. Me olime selleks täielikult valmis. See, et opositsioon hakkas ühel hetkel ütlema, et nad kasutavad kõiki võimalusi, võis eeldada, et see võimalus on siis teisel lugemisel, teoreetiliselt ja ka praktiliselt on see vaheaegade võtmine...» Nii kaitses peaminister Jüri Ratas (Keskerakond) eilse erakorralise valitsuse istungi järel pensionireformi eelnõu sidumist valitsuse usaldamise küsimusega.