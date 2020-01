Pep Guardiola: Liverpool lööks igal pool platsi puhtaks

Samas jagus tal kiidusõnu ka enda juhendatavale meeskonnale. «Viimastel aastatel on juhtunud nii, et Chelsea võitis koduse liiga, kuid hooaeg hiljem Meistrite liigasse ei pääsenud. Sama lugu oli Leicesteriga ning seejärel uuesti Chelseaga. Kui meie liiga võitsime, suutsime tiitlit järgmisel hooajal kaitsta,» meenutas kahe eelmise aasta meisterklubi treener.

«Hispaanias oleksime oma punktisaagiga punkti või kahe kaugusel liidrist. Sama lugu Saksamaal ja Itaalias. Kuid Liverpool on fantastiline ja fenomenaalne meeskond. Peame seda aktsepteerima ja sellest õppima,» jätkas Guardiola.

Manchester Cityl on Inglismaal 24 mänguga koos 51 punkti. Itaalia Serie A liidril Juventusel on samuti 51 punkti 21 mängust, Hispaania La Liga liider Madridi Real on 21 mänguga kogunud 46 ning Saksamaa Bundesliga liider Leipzig 19 mänguga 40 punkti.