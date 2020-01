Tellijale

Ent Grazis saavutatud 181,24 punkti tähendas arvu mõttes ikkagi suurt hüpet. Millised olid sügisel Kiibuse enda sihid? «Kindlasti tulla Eesti meistriks, võistelda kvaliteetselt ja hästi EMil, saada MM-pilet. Arvuliselt pole mõtet eesmärke seada, sest igal võistlusel hinnatakse natuke erinevalt. Lihtsam on seada sihte iseendale – tean, mida pean tegema, ja eesmärk on need asjad jääl puhtalt teha,» avaldab uisupiiga.