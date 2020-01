Hyundai ootamatu vangerdus toob võistlustulle Craig Breeni

29-aastane Breen osales eelmisel aastal Hyundaiga kahel MM-etapil, saades Soomes kirja seitsmenda ja Walesis kaheksanda koha. Tunamullu, kui Breen kihutas Citroëniga, sai iirlane Rootsi lumistel teedel teise koha, mis on tema karjääri parim saavutus WRC-sarjas.

«Oleme langetanud otsuse lisada Craig Rootsi rallil meie meeskonda, sest eesmärk on olla konkurentsis võimalikult tugeva koosseisuga,» kommenteeris Hyundai itaallasest tiimipealik Andrea Adamo. «Ta sai 2018. aastal Rootsis teise koha, lisaks näitas eelmisel aastal meie autoga head kiirust ja potentsiaali.»

Lisaks teatas Hyundai ametlikult, et loobus rallieelsest testimisest, kuna MM-hooaja teise etapi toimumine on lumepuuduse tõttu küsimärgi all.