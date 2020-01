Aimar Altosaar: Ida-Virumaa seaduslikud peremehed

Kunagisest tossavate korstnate, tuhamägede ja võõrapäraste töölisasulate maast on saanud heade majutus- ja söögikohtadega populaarne turismisihtkoht, kus veedab oma puhkepäeva ka järjest rohkem eestlasi. Maakonna nägu kujundavad ka Sillamäe uus sadam ja uuenenud Silmet, üle maakonna asutatud tööstusparkide võrgustik tõotab uut hingamist ja töökohti tööstuses.

Kuid mitme kohaliku omavalitsuse juhtimine on võrreldes 1990. aastate esimese poolega, kui suurte linnade etteotsa said eestimeelsed juhid, teinud hämmastava tagasikäigu.

Kohtla-Järvel teab igaüks, et seal ei otsustata midagi ilma tuntud poliitperekonna algatuse või toeta. Sealt sai tuule tiibadesse munitsipaalteenuseid pakkuv ettevõtja, kes korraldab seal kõike tänavate koristusest prügimajanduseni. Kunagisest põlevkivimaa pealinnast rammu kogunud mehest hakkab nüüd saama peremees järjest suuremas osas maakonnast.

Mitmete kohalike omavalitsuste juhtimine on võrreldes 1990. aastate esimese poolega teinud hämmastava tagasikäigu.

Jõhvis, mis oli alles mõne aasta eest üks eeskujulikumaid maakonnakeskusi julgete uuenduslike algatuste ja projektidega, räägib igaüks, keda kohalik poliitikaelu huvitab, et volikogu ja vallavalitsus ei tee midagi enne, kui pole käinud ühe naaberlinnast hoo sisse saanud prügiärimehe kodus nõu pidamas. Keskerakonna juhitud omavalitsus on teinud poliitilise puhastuse munitsipaalasutuste juhtide seas, vahepeal valla juhtimisega tegelenud kohalik poliitik klaarib oma peresuhteid linnapildis kaugele nähtaval reklaampannool. Ida pool harjumuspärase politikaanliku kultuurituse laine on laksudes löönud linnas ja vallas uppi eestiliku poliitikaelu niigi hapra ülesehituse.