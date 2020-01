Aimar Altosaar: hariduse selgroogu peab hoidma asjatundja

Tellijale

Koolmeistri kuju on sööbinud inimeste mällu, selle on 21. sajandisse kandnud endiselt populaarne Oskar Lutsu «Kevade» ekraniseering, kuid loomulikult ka raamat ise. Kooli ja küla vahetu suhe tagas mõlema elujõu. Väga palju on ajaga muutunud, koolid on suured ning maarahvastki on saanud peamiselt linna- või linnalähedaste asumite rahvas. Hariduselu on jagatud rangelt keskvõimu ja kohaliku omavalitsuse vahel, mis peaks tagama korraga nii kvaliteedi kui ka sidemed kogukonnaga. Kommenteerimata siinkohal hariduselu sisu ja õpetamise metoodikaid, nendime, et koolielu ja selle juhtimine on võõrandunud nii kohalikust omavalitsusest kui ka kohalikust kogukonnast.