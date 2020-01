Jüri Reinvere: tuleb mõelda suurelt

Tellijale

Jüri Reinvere kolmas ooper, mille kangelanna on Beethoveni väidetav tütar, kes elas Eestis, esietendus Saksamaal Regensburgi teatris ja võeti vastu ülitugeva aplausiga. «Minona» esietendumisega alustati Beethoveni 250. sünniaastapäeva tähistamist Saksamaal. Seega on Regensburgi esietenduse kajastus saksakeelses meediaruumis ulatuslik, ooperile on tähelepanu pööranud kõik suured Saksa lehed ja vastuvõtt on enamjaolt positiivne, kuigi on ka kriitilisemaid tekste, aga kahtlemata on tegemist läbimurdega eesti helilooja loometeel.