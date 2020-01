Reinvere ooper on Beethoveni juubeliaasta üks originaalsemaid sündmusi  

Tellijale

Ooperi loomine on heliloojale kahtlemata üks elu kõige huvitavam, kuid ka töömahukam ja raskem väljakutse. Vähestel heliloojatel õnnestub tänapäeval kirjutada loometee vältel mitu ooperit, kuid Reinvere kolmas ooper annab lootust, et see teekond võib tal jätkuda. Reinverel on heliloojana olemas selle keeruka žanri jaoks väga vajalik dramaturgiatunnetus, samuti tervikutaju ning ta oskab ooperit kirjutada vokaalselt – see tähendab lauljale sobivalt, mis jääb kõigi eksperimentide kõrval, mida ooperiga on aegade jooksul tehtud, selles žanris põhjapanevaks.