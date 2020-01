Spordiennustus kasvab hiiglaslikuks majandusharuks

USAs oli äsja Super Bowli nädalavahetus, mis on aasta nael nii jalgpallihaigetele kui ka panustajatele, ja veel nii mõneski mõttes. FOTO: Mike Stocker/ZUMAPRESS.com

Ameerika jalgpalli finaalmäng Super Bowl on Ameerika Ühendriikide suurim spordisündmus ja samas on see aasta tähtsaim päev sporditulemustele panustajatele – hinnanguliselt panustatakse vähemalt 150 miljardit dollari aastas.