KOHALIK VAADE. Vasak- ja paremleeri taassünd ennustab Itaalia populistidele hävingut

Kui Itaalia välisminister Luigi Di Maio teatas eelmisel nädalal, et astub Viie Tähe Liikumise esimehe kohalt tagasi, ilutses tema selja taga kiri: «Tulevik on praegu!» Arvestades, et partei kaotab korraga nii toetust kui ka parlamendiliikmeid, näib kõik viitavat tumedale tulevikule, nagu ennustavad ka poliitikaasjatundjad. FOTO: Roberto Monaldo/Lapresse/Zuma Press/Scanpix