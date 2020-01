Žalgirist ei huvita enam võidud. Vähemalt mitte turundusosakonda

Tellijale

Pärast Žalgirise presidendi Paulius Motiejunase ja tema parema käe, klubi ärijuhi Une Marija Jurkštaite ettekandeid ning järgnenud ringkäiku rohkem kui 15 000 pealtvaatajat mahutaval Žalgirio Arenal sai siinkirjutaja esimest korda elus vaadata järgnenud mängu just selle fänni pilguga, kellest äsja nii palju kuulda sai.

Sportlik edu taandub, turundus tõuseb esile

Hakatuseks vaid paar võtmekohta ettekandest. Varem huvitasid keskmist spordisõpra omade võit, hea piletihind, huvitav mäng ja head mängijad; nüüd aga mõnus õhtu, mälestusväärsed hetked, mugav areen ja hea internetiühendus. Panete tähele: ühes nimekirjas on vaid üks turunduslik detail, teises aga mitte ühtegi sportliku poolega seonduvat. Maailm on muutunud.

Esimest korda käisin korvpallimängu vaatamas Kalevi hallis 1970ndate lõpus. Lapsed olid otsajoone taga põlvili maas ja midagi enamat ei osanud keegi tahtagi. Sa saad tuubil täis hallis vaadata Kalevi mängu! Ning tahad vaid üht: et omad mängiks hästi ja võidaks. Täiesti vastupidine kümmekond aastat hiljem saabunud teadmisele, et NBA mängul ei pruugi pealtvaatajat väljakul toimuv üldse huvitada, tema naudib popkorni ja oma seltskonda.

Nüüd Kaunases võtan väikese snäki ja õlle ning sean end mugavasse tooli mugavas asendis istuma. Pole juhuslik, et neli aastat tagasi valisid Euroliiga klubide peamänedžerid just Žalgirise koduareeni sarja parimaks. Mängueelne sõu on vägev ning tribüünil poolel teel lae alla ja platsilt mitmekümne meetri kaugusel asudes ei panegi väga tähele, kui pall mängu pannakse.