Lennart Meri Mercedes jõudis ERMi

Muuseum meenutas, et kaheksa teenistusaasta jooksul läbis juba kasutatuna Meri kätte jõudnud Mercedes-Benz üle 300 000 kilomeetri ja kui 1997. aastal viidati, et auto on liiga tavaline ega sobi enam presidendile, jäi Lennart Meri eri arvamusele: «Ei ole midagi halenaljakamat kui uude soomustatud ametiautosse lukustatud Eesti riigipea Harjumaa teedel või Taevaskoja lätetel. Pigem kõnnin jala või muretsen jalgratta.» Mercedes-Benz jäigi kasutusse presidendi ametiaja lõpuni.