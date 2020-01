Eesti riik ordeni annab, aga passi väga anda ei taha

Ei juhtu just tihti, et ühe küla elanikud saavad kaks aastat järjest presidendilt ordeni. Hoopis erakordne on lugu aga siis, kui see küla ei asu üldse Eestis: Ab­haasias asuv Salme küla tervitab tänavu Valgetähe teenetemärgi saamise puhul kauaaegset eesti keele õpetajat Ilma Krenstremi. Mullu sai sama teenemärgi sealsete eestlaste kogukonna juht Lorina Lestman.