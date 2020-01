Tellijale

Ordeni saanud Tuuleveskil on tunnustuse üle hea meel. Uudisest sai ta teada oma hea sõbra kaudu. «Ta saatis hommikul sõnumi,» ütles Tuuleveski. «Väga hea meel on, et niimoodi tunnustatakse. See on suur asi.»

Alpinist ja polaarrändur möönis, et suure üllatusena see uudis talle ei tulnud. «Saime jaanuari alguses [vabariigi] aastapäeva [kontserdi] kutse. Meid kutsuti ballile. No ma siis natuke aimasin, et ju on ordeni andmisega seotud. Nii et jah, ma ei saa öelda, et sada protsenti üllatus,» selgitas Tuuleveski ja lisas, et läheb kindlasti presidendi vastuvõtule.