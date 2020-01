Brexit muudab ka Eesti saadikute jõujooni europarlamendis

Tellijale

Europarlamendi puhul tähendab see, et olgu küsimuse all võimalus juhtida mõnd komisjoni või mõjukama raporti koostamine, kõige esimese valiku õiguse saavad suurimad fraktsioonid. Poliitiliste gruppide sees omakorda kipub sama süsteemi rakendamine tähendama, et kõigepealt saavad lemmikteema noppida suuremate riikide saadikud, kelle rahvusdelegatsioon on kaalukam.