Saaremaa püüab Eestisse tuua Itaalia suurjõu eesotsas Hollandi koondise liidritega

Saaremaa meeskond on Ioannis Kalmazidise käe all saanud kuus võitu ja ühe kaotuse ning juhib Eesti-Läti liigat.

16 parema hulgas võõrustavad saarlased Almeriat täna Kuressaares, korduskohtumine peetakse 13. veebruaril Anda­luusias. Tolle paari võitja läheb veerandfinaalis vastamisi Milano või eelmises ringis dramaatiliselt Pärnu alistanud Ribola Kaštela Mladostiga (Horvaatia).

Küllap mäletavad Eesti võrkpallisõbrad veel valusalt, kuidas Nimir Abdel Aziz Hollandi mullu nii Tallinnas Kuldliiga pronksimängus kui EM-finaalturniiril meie üle võidule lõi. Et staarründaja ning ühtaegu Hollandi koondist ja Milanot juhendav Roberto Piazza uuesti Eestisse tuua, peab Saaremaa aga esmalt Almeria kahjutuks tegema.

«Euromängud on täiesti erilised. Igal geimil ja isegi punktil on suurem kaal kui tavalises liigakohtumises. Aga ma ei sisenda meeskonnale, et peame kodus tingimata 3:0 või 3:1 võitma. Valmistume kahe- või isegi kolmeosaliseks duelliks. Oluline on tulla Hispaaniast võitjana tagasi,» viitas Saaremaa VK peatreener Ioannis Kalmazidis «kuldse geimi­­» võimalusele.

Kreeklane ütles, et tal on Hispaania liiga liidrist ammendav ülevaade. «Kuus-seitse videot ja veel rohkelt infot eri allikatest. Teame, mida oodata. Aga teame ka, et üks asi on teooria, sootuks teine, mis väljakul toimuma hakkab,» lausus Kalmazidis.

Tema sõnul toetub Almeria kahele Lõuna-Ameerika rünnakuvaalale: argentiinlasest diagonaalile Pablo Sergio Koukartsevile ja brasiillasest nurgamehele Guilherme Hage Magninile. «Nemad on liidrid, aga mingil juhul ei saa keskenduda ainult neile kahele. Temporündajaid eesotsas 210 cm pikkuse senegallase Jean Pascal Diedhoiuga tuleb samuti karta. Ka mõlemad sidemängijad on tasemel, eriti Taiwanist pärit ja mullu Itaalia liigas karastunud Pei-Hung Huang. Ühtlane ja tugev meeskond,» iseloomustas Kalmazidis.

«Peame pallingul olema head, et nende ründekäike vähendada, ning ise korralikult vastu võtma, sest neil on ­mitu ohtlikku servijat,» lisas aasta algusest Saaremaad tüüriv kreeklane. «Ehkki olen siin saanud olla väga lühikest aega, valmistab rõõmu, millise innuga meeskond pingutab. Isegi kui mõni muutus on mängijatele võib-olla harjumatu, suhtutakse kõigesse positiivselt. Hindan töökeskkonda kõrgelt.»