Jürgen Ligi: valitsuse usalduse küsimus

Värskes avaliku arvamuse küsitluses vastas üle poole, et ei pea Jüri ­Ratase valitsust ohuks Eesti põhiseaduslikule korrale (53 protsenti) ega julgeolekule (51 protsenti). See näeb välja nagu usaldus, aga tähelepanuväärne on hoopis, et valitsuse usaldusväärsus inimvajaduste kõige madalamal, turvalisuse tasandil üldse küsimärgi alla sattus ja et «ei» ülekaal sai üsna napp.