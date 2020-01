Mare Roosileht: edukas põlevkivipööre eeldab kohalike teadlaste panust

Tellijale

Arutelu põlevkivi väärindamise teemal on keset lumevaba jaanuari kuumaks läinud. VKG juhatuse esimees Ahti Asmann on osutanud, et Euroopa Liidu poolt Eestile põlevkivienergeetikast loobumise kompensatsioon katab vaid tühise osa sektori loodavast lisandväärtusest. Euroopa Komisjoni volinik Kadri Simson selgitab aga, et tegemist on vaid esmaste toetustega.