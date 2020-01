Elanike arvu kahanemine tõmbab veevärgi renoveerimisele kriipsu peale

Tellijale

„Kraanivesi ei ole päris selge ja nuusutades on sel raualõhn juures, meie vesi ongi rauarikas ja Tali inimesed viletsate hammastega,” nentis korteriperenaine, kes elab 1978. aastal ehitatud kortermajas. „Torustik, mis pumbamajast tuleb, on ju vanem kui see maja siin.”

Tali vald kadus Pärnumaa kaardilt juba 2005. aastal, mil see ühendati Saarde valla ja Kilingi-Nõmme linnaga. Viimase haldusrefomiga liitus Saardega Surju vald, uus omavalitsus. Elanike arv kahaneb ega ületa enam viie tuhande latti. Aga elu on arengus, suunised annab maakonnaplaneering, käänakud teele kujundab Stenbocki maja.

Saarde vallaettevõte OÜ Saarde Kommunaal on üks neist väikestest vee-ettevõtetest, millele riik tõmbab vee peale ning valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019–2028 muutub vanapaberiks, kuigi selles on ette nähtud kaheksa küla, Kilingi-Nõmme linna ja Tihemetsa aleviku elanikele tervisliku joogivee tagamine ja ajakohane reoveekäitlus. Selleks on vaja miljoneid eurosid ja senini on omavalitsuse vee-ettevõte saanud veeprogrammi toetust ­KIKilt (Keskkonnainvesteeringute Keskuselt).