Kas traktor võiks olla roosa? Muidugi!

Tellijale

Pille Viies rääkis, et Soome traktoritehase Valtra toodangut müüvast ASist Taure ostsid nad seda marki traktori ka 2015. aastal. Tavalise, punase. „Pärast tuli Valtral välja kalender, kus oli üks roosa traktor sees. Nägin pilti, rääkisin isaga ja leidsime, et oleksime võinud juba siis roosa traktori tellida, kuid ei teadnud, et see on võimalik. See, roosa traktori pildiga kuu jäi mulle vist terveks aastaks ette.”

Unistus täitus

„Uuest traktorist hakkasin mõtlema mullu suvel ja muud värvi kui roosat ei kaalunudki. See oli ainuke kindel asi, mis oli algusest peale paigas. Leidsin, et see saab olema minu traktor ja ehk keegi teine sellega siis ka ei sõida,” jutustas ta naerdes.