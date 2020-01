Eesti ulukinahkadest tehakse Soomes koeramaiuseid

Mitmendat aastat koguvad Eesti jahimehed põdra- ja hirvenahku, et saata need Soome. Euroopas ainulaadses tehases sünnivad neist närimiskondid ja koeramaiused. Ühtlasi on koostöö aidanud puhatamaks muuta metsaalused, kuhu jäetud ulukinahad mõnegi inimese silma riivasid.