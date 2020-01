Legendaarne lihatööstur: Riik raiskab meeletult raha

Tellijale

„Öeldi, et mis sa teed, näed palju vaeva ja teed tööd, oled öösiti üleval ja vahel nutad,” meenutas Eesti lihatööstuse grand old lady, Otepää Lihatööstuse Edgar üks omanik ja kauaaegne juht Maie Niit. „Aga mul oli hirmus tahe teha. Olin ju 1967. aastal lõpetanud EPA lihatehnoloogia eriala cum laude. Oma tööstus tuli ära teha. Ma ei andnud järele."

„Oleme üks haruldasemaid lihatööstusi, kes tegi endisest suurfarmist lihatööstuse. Kõik hooned, mis siin olid, on kohandatud. Oleme ka juurde ehitanud,” rääkis Niit. „Näiteks oli siin suur küün. Vahetasime katuse ära ja tegime sinna autopesula, seal on ka kitlite pesu, puukuur ja komposteerimisväljak. Kõik ühe katuse all. Mitte midagi ei ole niimoodi, et lammutasime maha ja tegime täiesti uue.”