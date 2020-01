Kasvataja jaoks on tšillihooaeg alanud

Tellijale

Tšillikasvatajate seas Eesti ühes kogenumas ja suuremas Tamme Aiandustalus sai tšillikasvatus alguse 15 aastat tagasi. Aastate jooksul on perenaine Heli Viedehof proovinud paljusid sorte kasvatada, aga kõige suurema kasvuhoonepinna annab ta ikka ühele Aasiast toodud tšillisordile, mille nime ta täpselt ei teagi. „Eks ta on siin ristunud ka teiste sortidega ja meie taluga kohanenud. Kuju ja maitse on aga säilinud,” rääkis Viedehof. Seda tšillit kasutab ta oma toodete vürtsitamiseks ja paneb marinaadina purki. Tänavu plaanib ta kuni tuhat taime jälle kasvama panna, mille seemned ise eelmisest aastast alles hoidnud.