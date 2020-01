Kohalike metsapuude istikuid ei jätku

Tellijale

Mullu istutati erametsa 14,8 miljonit taime ja riigimetsa 21,1 miljonit. Tänavu on plaanis riigimetsa istutada 22,46 miljonit taime, mis on läbi aegade suurim kogus.

Erametsaomanikud tellivad istikud valdavalt metsaühistute vahendusel ja selle aasta istikute tellimine veel käib, aga juba võib öelda, et nõudlus istikute järele aina kasvab ja on suurem kui pakkumine kohalikul turul.

Läänemaa metsaühistu juhatuse esimees Mikk Link rääkis, et iga aastaga läheb olukord paremaks ja kohalikke taimekasvatajaid tuleb juurde. Paraku võtab metsataimede istutusvalmis kasvatamine aega mitu aastat.

Keskkonnameti metsauuenduse peaspetsialist Eda Tetlov tõdes samuti, et praeguse info kohaselt ei piisa meie erasektori taimetootjate kasvatatud puutaimedest sel kevadel raiesmike uuendamiseks. „Nii nagu raiepinnad on suurenenud, nii on suurenenud ka erametsa uuendamiseks kasutatud taimekogused,” sõnas ta.