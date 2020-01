Sooja talve tõttu raiutakse tänavu metsa vähe

Tellijale

Pärast eelmise aasta teise poole anomaaliat ja puiduhindade järsku kukkumist on praegu näha paranemise märke ja hinnad on jäänud püsima metsaomaniku jaoks enam-vähem vastuvõetavale tasemele.

Kui aasta tagasi võis deklareerida, et puidu hind on viimase kümnendi kallim, tegi see muidugi peavalu puidutööstusele, sest tooraine eest tuli maksta vähemalt kümnendiku võrra rohkem kui 2018. aasta alguses. Metsaomanikele ja -firmadele oli see hea uudis. Männipalgi hind ületas 83 €/tm, kasepaku eest sai 122 ja kasepaberipuu eest 55 €/tm. Kõik rühkisid saagide ja langetusmasinatega metsa ja nii sündis vähemalt viimase paari­kümne aasta rekordiline raiemaht. Keegi pole seda otsesõnu ja ametlikult välja öelnud, aga hinnanguliselt küündis see mullu 14 miljoni tihumeetrini.