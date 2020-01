Väikesed metsamasinad on üha rohkem nähtaval

Tellijale

Eestis on kombeks deklareerida laia-laua-tõdesid, näiteks: „Kõik harvesterid on koledad lõhkujad”, „Kõik harvesterid on Eesti metsa jaoks liiga suured”. Tegelikult on nende masinate turul päris suur mitmekesisus. Ühelt poolt on pikka aega tõepoolest kestnud suund võimsamate metsamasinate poole, aga teisalt on kogu aeg ka väiketehnikat olnud.