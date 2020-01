Kadri Tammepuu: empaatia loob õnneliku suhte

Tellijale

Piltlikult öeldes seisab terve meeskond ohvri taga: pakub talle kaitset ja aitab vägivallatseja võimu alt välja. Kui poleks ühte «aga»: ohver peab selleks nõusoleku andma. Ohvrite abistaja Anne Klaar kinnitas, et toetada saab vaid siis, kui kannatanu on nõus, muidu muutuksid vägivaldseks just nemad.

Miks peaks keegi üldse tahtma vägivaldsesse suhtesse tagasi minna? Psühholoogid nimetavad seda Stockholmi sündroomiks, kus ohver tunneb vägivallatseja suhtes lojaalsust, ehkki too piinab teda. See on peen mäng, kus pärast haiget tegemist palub manipulaator tavaliselt andeks, millele järgnevad mesinädalad, mille nimel ohver elab. Kui hakkab juba tunduma, et kõik halb on möödas, tekib esimene kerge pinge, mis annab märku, et tulemas on järgmine episood. Kogenud ohver teab, mis järgneb, ja võib hakata ka ise provotseerima, et tüliga kiiremini ühele poole saada. Tsükkel kordub, muutub vägivaldsemaks ja tihtilugu aina lüheneb.