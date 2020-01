Tagandamisjuurdluse keskmes olev Ühendriikide president Donald Trump avalikustas üleeile oma väimehe Jared Kushneri koostatud rahuplaani Iisraeli ja Palestiina vahel. Rahuplaaniks saab seda nimetada tinglikult, sest ei plaani elluviimine ega tagasilükkamine too kaasa rahu konfliktipoolte vahel. Iisraeli ja Palestiina plaan on see samuti tinglikult, sest selle väljatöötamisse polnud palestiinlasi kutsutud.